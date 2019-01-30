Son Dakika Haberleri: Nevşehir'deotomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Nevşehir'deotomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı

31 dakika önce

NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kadın öldü, 5 kadın ise yaralandı.

Nevşehir'deotomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kadın öldü, 5 kadın ise yaralandı.

Kaza, gece yarısı meydana geldi. Kent merkezinden Göreme beldesi istikametine giden Ayşe Özkaya yönetimindeki 50 HA 123 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, 'O Ağacın Altı' isimli seyirlik tepeden, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atarak dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan Zeliha Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Özkaya ile otomobilde bulunan 4 kadın yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel
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