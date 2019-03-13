Nevşehir Destici Bölücü Siyasi Partilerle İş Birliğine Girmeyin

Destici Bölücü siyasi partilerle iş birliğine girmeyinBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Buradan tüm siyasi partilerimize, özellikle de bölücü siyasi partilerle örtülü iş birliği yapanlara sesleniyorum.

Destici Bölücü siyasi partilerle iş birliğine girmeyin



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Buradan tüm siyasi partilerimize, özellikle de bölücü siyasi partilerle örtülü iş birliği yapanlara sesleniyorum. Bu işten vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bunlarla hiçbir yerde gizli ya da açık iş birliğine girmeyin. Girdiyseniz de bundan vazgeçin dedi.



BBP Lideri Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçim çalışması kapsamında Nevşehir'e geldi. Kentte partililer tarafından karşılanan Destici, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Destici, seçimde partisinin şahlanışını getirecek sonuçların ortaya çıkacağını ifade etti.



'PATATES İTHALATININ DURDURULMASINI İSTİYORUM'



Nevşehir'in patates diyarı olduğunu kaydeden Destici, 200 bin ton patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacağını hatırlattı. Bu durumun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Destici, Türkiye tarımda ithalatı hak etmiyor. İthalat uygulamalarını doğru bulmuyorum. Patates ithalatı uygulamasının durdurulmasını istiyorum. Üreticilere büyük darbe vuracaktır. Her sıkışıldığında gümrüksüz, vergisiz ithalatın kapısı açılırsa patateste, soğanda, zeytinde, buğdayda üretici kaçar. İnsanlar başka alanlara yönelir. Yapılması gereken gümrüksüz ithalat kapılarını açmak değil, üreticiyi desteklemektir diye konuştu.



'DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ADAY GÖSTERMEDİK'



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin 2014 yılında kazandığı veya bu yıl da kazanma ihtimali olduğu belediyelerde aday çıkarmadıklarını ve onların karşısındaki güçlü adayı destekleyeceklerini belirten Destici, Bizim güçlü olduğumuz yerlerde de bizim adaylarımızın desteklenmesini talep ettik. Ama maalesef BBP dışındaki siyasi partilerin bu hassasiyeti taşımadığını gördük. Sözde duyduk ama uygulamada görmedik. Birtakım çekilmeler, aday göstermemeler oldu ama bunlar ittifaklar aracılığıyla 'Sen orada göster, ben burada göstereyim' anlayışı ile oldu. BBP ise pazarlık içerisine girmeden sırf milletin ve devletin bekasını gözeterek 'siyasi bölücüler bu ülkede güç ve meşruiyet kazanmasın' düşüncesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aday göstermedik dedi.



'ÜLKEMİZ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT SİYASİ BÖLÜCÜLÜK'



Destici, Türkiye için şu anda en büyük tehdidin siyasi bölücülük olduğuna vurgu yaptı. Terörün de ciddi bir tehdit olduğunu belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi



Terörle askerimiz ve polisimiz büyük bir mücadele içerisinde bulunmaktadır. Ama siyasi bölücülük terörden daha büyük bir tehdittir. Ülkemizde siyasi bölücüler meşruiyet kazanırlarsa Avrupa'da ve tüm dünyada da kazanırlar. Bunun olması durumunda onlarla mücadele daha zor hale gelir, devletimizi ve milletimizi yorar hale gelir ki şu anda bu aşamadayız. Buradan tüm siyasi partilerimize, özellikle de bölücü siyasi partilerle örtülü iş birliği yapanlara sesleniyorum. Bu işten vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bunlarla hiçbir yerde gizli ya da açık iş birliğine girmeyin. Girdiyseniz de bundan vazgeçin. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Kürtler bizim kardeşimiz. Problemimiz teröristlerle, PKK'yla ve onların siyasi uzantılarıyladır. Bu sadece bizim sorunumuz olmamalıdır. Bu ülkemizdeki bölünmeye karşı olan herkesin sorunu olmalıdır. Hangi düşünce, siyasi görüşten olursa olsun ortak sorunumuz, teröristler, PKK ve onların siyasi uzantıları olmalıdır.

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