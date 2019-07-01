Son Dakika Haberleri: Nevşehir dışında yaşayan vatandaşların yakınlarının mezar bakımlarını Nevşehir Belediyesi yapacak
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Nevşehir dışında yaşayan vatandaşların yakınlarının mezar bakımlarını Nevşehir Belediyesi yapacak

2 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen yeni bir uygulama ile yurt dışında ve şehir dışında olan vatandaşların Nevşehir'de bulunan yakınlarının mezarlarının bakımı düzenli olarak belediye ekiplerince ücretsiz olarak yapılacak.

Nevşehir dışında yaşayan vatandaşların yakınlarının mezar bakımlarını Nevşehir Belediyesi yapacak, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen yeni bir uygulama ile yurt dışında ve şehir dışında olan vatandaşların Nevşehir'de bulunan yakınlarının mezarlarının bakımı düzenli olarak belediye ekiplerince ücretsiz olarak yapılacak.

Nevşehir Belediyesince yeni bir uygulama hayata geçiyor. Yakınları Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlığında bulunan ve mezar ziyareti yapamayan il dışı ve ülke dışında yaşayan vatandaşlar, Mezarlıklar Servisine talepte bulunmaları halinde; yakınları için dini bayramlarda, kandillerde Yasin-i Şerif okutabilecek. Ayrıca mezarlardaki, yabani otların temizlenmesi, çiçek dikilmesi, mezar çevresinin bakım ve temizliği, kuşlar için mezar başlarına buğday konulması gibi hizmetleri de alabilecek. Verilen bu hizmetler ücretsiz olacak ve arzu eden vatandaşlar bağış yapılabilecek.

Yapılan bu çalışmaları yine dileyen vatandaşlar bulundukları yerden, Nevşehir Belediyesinin resmi internet sayfasına girerek takip edebilecek. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Nevşehir, Güncel
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