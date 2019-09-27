Son Dakika Haberleri: Nevşehir diyanet işleri başkanı erbaş: bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder
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Nevşehir diyanet işleri başkanı erbaş: bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza ederDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Başta İstanbul'daki kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Başta İstanbul'daki kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' kapsamında geldiği Nevşehir'de ilk olarak Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş'a çalışmalarında başarılar dileyen Erbaş, Nevşehir'in kendileri için en önemli tarihi şehirlerden biri olduğunu söyledi. Erbaş, "Hacıbektaş Veli'nin bu şehirde yaşamış olması milletimiz için çok önemli. Her il buluşmasında valiliğimizi ziyaret ediyoruz. Tüm personellerimizle, üniversite öğrencilerimizle buluşup, rektörümüz, öğretim üyelerimizle birlikte olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün milletimiz için en önemli kurumlarından birisi olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Amacımız milletimize daha iyi hizmet etmek, din hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek, yerinde tespitlerde bulunmak" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN'

Erbaş, dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak da "Başta İstanbul'daki kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder" diye konuştu.

Nevşehir diyanet işleri başkanı erbaş: bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder

Diyanet İşleri Başkanlığı, Nevşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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