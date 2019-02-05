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Nevşehir'e Bağlı İlçelerin Nüfusu Açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından ilçe nüfusları açıklanırken Nevşehir'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi 35 bin 352 nüfusu ile Ürgüp oldu.

Nevşehir'e Bağlı İlçelerin Nüfusu Açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından ilçe nüfusları açıklanırken Nevşehir'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi 35 bin 352 nüfusu ile Ürgüp oldu.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 Aralık sonu itibarıyla ilçe nüfusları açıklanırken Nevşehir'in merkez ilçeden sonra en büyük ilçesi 35 bin 352 nüfusu ile Ürgüp olurken en küçük ilçesi ise 11 bin 487 nüfusuyla Hacıbektaş ilçesi oldu. TÜİK tarafından açıklanan ilçe nüfuslarına göre, Acıgöl'ün 19 bin 561, Avanos'un 32 bin 618, Derinkuyu'nun 20 bin 786, Gülşehir'in 21 bin 771, Hacıbektaş'ın 11 bin 487, Kozaklı'nın 13 bin 570, Ürgüp'ün ise 35 bin 352 nüfusu olduğu açıklandı.

"Derinkuyu ve Kozaklı nüfusları düştü"

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla açıklanan nüfus sayısına göre Derinkuyu ve Kozaklı ilçe nüfusları düştü. Derinkuyu ilçesinin 2017 yılında 20 bin 908 olarak açıklanan nüfusu 2018 yılında 20 bin 786'ya düşerken, Kozaklı ilçesinin 2017 yılından açıklanan 13 bin 592 olan nüfusu 2018 yılı sonu itibarıyla 13 bin 570'e geriledi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Kozaklı, Ürgüp, Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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