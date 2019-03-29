Son Dakika Haberleri: Nevşehir'e Mart Ayında Kar Yağdı

Nevşehir'e Mart Ayında Kar Yağdı

1 saat önce

Nevşehir'e Mart ayında kar yağdı Mart ayında yağan kar şaşırttıNEVŞEHİR - Nevşehir'de vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.

Nevşehir'e Mart ayında kar yağdı
Mart ayında yağan kar şaşırttı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.
Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Nevşehir'de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah yerini kara bıraktı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan Nevşehirliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrasında oldukça şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüklerini söylediler.
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ise dün zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "28 Mart Perşembe gece saatlerinden 31 Mart Pazar sabahına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı bölgemiz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'e Mart Ayında Kar Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]