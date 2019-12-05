Son Dakika Haberleri: Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı
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Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kara bıraktı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarında sabahın ilk ışıklarıyla kar küreme çalışması yaparken, bazı esnaflar da iş yerlerinin önlerini temizledi.


Kar yağışının gelmesiyle mutlu olduklarını ifade eden Göktan Akın, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı umarım devam eder. Biz kara hazırlıklıyız" dedi.


Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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