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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü.

Nevşehir'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrasında Nevşehir'in Avanos ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Şevket Tekin şehit düştü. Şehit Tekin'in cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Avanos Merkez Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

(İHA)

Şanlıurfa, Akçakale, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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Nevşehir'e şehit ateşi düştü
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