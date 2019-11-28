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Nevşehir'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin'in (23) acı haberi, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin'in (23) acı haberi, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde Ayn İsa bölgesinden, PKK/ YPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na yapılan havanlı saldırıda, Uzman Çavuş Şevket Tekin, şehit oldu. Şehit Tekin'in, acı haberi, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesindeki babaevine ulaştı. Gülay- Mehmet Şener Tekin çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şevket Tekin'in şehit olduğu haberini, Kaymakam Vekili Mehmet Maraşlı ve askeri yetkililer aileye verdi. Şehidin anne ve babası ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Tuğba Tekin ile evli olduğu öğrenilen şehit Tekin'in, 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.


- Avanosnevşehir
Akçakale, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:51 Kaynak: DHA
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