Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı erken dönemde geniş tedbirler alındığını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Avrupa'da görülmeye başlanmasının ardından mart ayının ilk günlerinden itibaren Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevindeki personelin günlük ateş ölçümlerinin yapılıp, kıyafetlerinin dezenfekte edilerek kuruma alınmaya başlandığını aktardı.

Türkiye'de vakaların ortaya çıkmasının ardından ise ceza infaz kurumundaki tüm personelin kentteki bir öğrenci yurdundan izole edilerek görevlerini sürdürmeye başladıklarını anlatan Şahin, geçen süreç içinde fedakarca çalışan görevlilerin ailelerinden uzak şekilde vazifelerini yürüttüklerini söyledi.

Dışarıdan kuruma getirilen ihtiyaç malzemelerinin tedbiren 24 saat boyunca depoda bekletildiğini, koğuş ve tüm kullanım alanlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumundaki koğuşlar, mutfak, depolar, araçlar başta olmak üzere tüm birimler steril hale getirildi. Elle temas edilen alanlar, zemin ve bütün kullanım malzemeleri belirli periyotlarla dezenfekte edilmekte. Tüm önlemlere rağmen salı ve cuma günleri sağlık personeli tarafından hükümlü, tutuklu ve personelin sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Kuruma yeni kabul edilen mahkumlar 14 gün boyunca tek kişilik odada tutulup, sağlık kontrollerinin ardından suç grubuna uygun koğuşa yerleştirilmektedir. "

Şahin, hükümlü ve tutukluların bağışıklık sistemini güçlü tutulması adına yemeklerde, kefir, şalgam suyu, portakal ve kivi gibi gıdaların bolca servis edildiğini de sözlerine ekledi.