Son Dakika Haberleri: Nevşehir'e yeni nesil çöp konteynerleri
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Nevşehir'e yeni nesil çöp konteynerleri

5 dakika önce

Nevşehir Belediyesi, daha temiz bir Nevşehir için temizlik ve çevre koruma hizmetlerindeki kalite standartlarını artırıyor.

Nevşehir'e yeni nesil çöp konteynerleri, System.String[]

Şehrin ana caddelerindeki eskimiş varil ve konteynerlerin tamamı değiştirilerek yerlerine daha modern yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri monte ediliyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin farklı noktalarına yeni nesil yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri yerleştiriliyor. İlk olarak Lale Caddesi'nden başlatılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, daha temiz bir Nevşehir için başlattıkları çalışmalar çerçevesinde şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerine yeni yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin yerleştirileceğini kaydetti.

Yer altında tesisat olmayan yerlere yerleştirilebilen ve çok az yer kaplayan yeni nesil çöp konteynerlerinin; çevre güvenliği, temizliği, halk sağlığı ve belediyenin iş gücü açısından büyük avantaj sağlayacağına dikkat çeken Arı, gerek yer üstü gerek yer altı çöp konteynerlerinin, havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü koku ve bakterilerin önlenmesi amacıyla düzenli olarak ilaçlanacağını ifade etti.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:53 Kaynak: Bültenler
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