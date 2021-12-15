Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Artunay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Artunay, haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını önemsediğini belirten Artunay, "Anadolu Ajansı son yıllarda bu konuda farkındalık yarattı. Bu çalışmaları çok başarılı buluyorum." dedi.