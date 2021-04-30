Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
30.04.2021 12:20
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor -Nevşehir'de polis araçları tek tek durduruyor Tüm Türkiye'de dün akşam başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından caddelerde araçlar tek tek durdurularak...
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
-Nevşehir'de polis araçları tek tek durduruyor
NEVŞEHİR - Tüm Türkiye'de dün akşam başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından caddelerde araçlar tek tek durdurularak izin belgelerini kontrol ediyor.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bu sabah saatlerinden itibaren caddelerde tüm araçları durdurarak izin belgesi ve kimlik kontrolü yapıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan araçları tek tek durduran polis ekipleri izin belgelerini kontrol etmesinin ardından araçlara izin veriyor.
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