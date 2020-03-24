Nevşehir Emniyetinden

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve emniyetin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kliple, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara polis ekiplerinin yardım ettiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kentte kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çerçevesinde sunulan hizmetlere değinilen klipte, telefonla ihtiyaçlarını bildiren yaşlı vatandaşlara bu ihtiyaç malzemelerinin polislerce evlerine kadar ulaştırılması işlendi.

Klip, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın "Değerli Nevşehirliler lütfen evlerinizde kalın. Polis olarak bizler de vatandaşlarımızın 24 saat hizmetindeyiz. Evde kal Nevşehir." çağrısıyla sona eriyor.