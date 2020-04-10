Nevşehir Emniyetinden, Trabzon Emniyet Müdürü Alper'i duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.kuruluş yıl dönümünde 1974 yılında kutlama programından fotoğraf karesi paylaştı.



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1974 yılında Türk Polis Teşkilatının 129.yılı kutlama tören geçidine ait fotoğraf karesi paylaşıldı. Paylaşımda bayrağı taşıyan kişinin emekli polis memuru Servet Alper notu düşülürken bayrağı taşıyan polis memurunun Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası olduğu ifade edildi.



Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "1974 Yılı Nevşehir, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 129. Yılı kutlama tören geçidi. Bayrağı taşıyan 10097 sicil sayılı Emekli Polis Memuru Servet Alper, Trabzon Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Alper'in babası. 26.03.2020 tarihinde ikamet etmiş olduğu Aksaray ilinde hakkın rahmetine kavuşan ve Aksaray Yeşilova Beldesinde Parabaşlı Aile mezarlığına defnedilen meslektaşımız, meslek büyüğümüz Polis memuru Servet Alper'e, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak; Allahtan rahmet, başta Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e ve aile yakınlarına tekrardan başsağlığı dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR