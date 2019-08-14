NEVŞEHİR Evine 20 metre kala kalp krizi geçirerek öldü

Evine 20 metre kala kalp krizi geçirerek öldüNevşehir'de 3 çocuk babası Musa Paylan (53) kullandığı hafif ticari araç ile evine dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evine 20 metre kala kalp krizi geçirerek öldü

Nevşehir'de 3 çocuk babası Musa Paylan (53) kullandığı hafif ticari araç ile evine dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kentte esnaf olarak çalışan Musa Paylan, kendisine ait 34 BB 9673 plakalı hafif ticari araç ile Esentepe Mahallesi'ndeki evine dönüş için yola çıktı. Ancak Paylan, evine 20 metre kala rahatsızlanınca aracını Ürgüp karayolu üzerinde yol kenarına çekti. Paylan'ın araç içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Musa Paylan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Paylan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı

Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı