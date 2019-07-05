NEVŞEHİR Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi
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Figürlü balonlar gökyüzünü süslediTürkiye'nin turizm cenneti Kapadokya'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:55 Kaynak: DHA
Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi Türkiye
'nin turizm cenneti Kapadokya
'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Festival için 11 ülkeden getirilen ve birbirinden farklı figürdeki 15 sıcak hava balonu gökyüzünü süsledi. Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kapsamında 11 ülkeden getirilen birbirinden farklı karakterlerde balonlar, Kapadokya'da buluştu. Görsel şöleni izlemek için yüzlerce kişi Zelve Paşabağ mevkiine akın etti. Figürli sıcak hava balonları peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında uçarken ziyaretçiler de bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Balon pilotu Belçikalı Jeen, 16 yıldır Kapadokya'ya geldiğini söyleyerek, Kapadokya dünyanın en güzel uçma yeri sayılır. Burada hava çok güzel. Tabii ki bizim Kapadokya manzarası çok güzel. Bizi seyretmek için bir çok insan geliyor. Festival bence her zaman olmalı dedi. Avanos
ilçesinden figürlü balonları izlemek için gelen Sinem Dörtkol da, Ablam ve kardeşimle birlikte geldik. Güzel bir etkinlik oluyor. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum diye konuştu.
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Haber-Kamera Barış TERZİOĞLUNEVŞEHİR, (DHA
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(Tür: Yurt)
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