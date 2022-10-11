İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir gündem haberi: Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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