Nevşehir gündem haberi: Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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