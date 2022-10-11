Nevşehir gündem haberi: Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir gündem haberi: Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2022 17:48
Nevşehir gündem haberi: Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Nevşehir haber: Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir gündem haberi: Nevşehir'de 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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