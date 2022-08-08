Nevşehir gündem haberi... Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir gündem haberi... Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

08.08.2022 16:57
Nevşehir gündem haberi... Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Nevşehir haberleri: Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir gündem haberi... Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika

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