Nevşehir gündem: Nevşehir'deki tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, Polonya'da tanıtılacak - Son Dakika
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Nevşehir gündem: Nevşehir'deki tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, Polonya'da tanıtılacak

10.10.2022 12:02
Nevşehir gündem: Nevşehir'deki tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, Polonya'da tanıtılacak

Nevşehir haberler: Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, Polonya'nın televizyon kanallarından TVN'deki "Azja Express" programında tanıtılacak.

Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, Polonya'nın televizyon kanallarından TVN'deki "Azja Express" programında tanıtılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Nevşehir Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldıktan sonra başlatılan temizleme ve düzenlemelerin tamamlanmasıyla 2020 yılında ziyaret açılan Kayaşehir'e yabancı televizyon kanallarının ilgisi sürüyor.

Polonya'da yayınlanan gezi ve seyahat programının çekimleri için Türkiye'ye gelen ekip, Kayaşehir'deki tünel ve yer altı yaşam alanlarında çekim yaptı.

Farklı ülkelerin tarihi ve turistik merkezlerinin tanıtıldığı, içeriğinde Polonya'nın ünlü isimlerinin yarıştığı oyunların da bulunduğu program kapsamında yöresel el sanatı ürünleri de tanıtıldı.

Açıklamada, programın gelecek aylarda TVN ekranlarında yayınlanacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Kayaşehir, Nevşehir, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir gündem: Nevşehir'deki tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir, Polonya'da tanıtılacak - Son Dakika

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