Son Dakika Haberleri: Nevşehir Güne Karla Başladı

Nevşehir Güne Karla Başladı

1 saat önce

Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken, okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi.

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Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken, okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah erken saatlerde araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaf da iş yerinin önünü temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından il genelinde okullar tatil edildi. Kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:10 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Nevşehir, Güncel
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