Son Dakika Haberleri: Nevşehir Güne Karla Başladı

Nevşehir Güne Karla Başladı

1 saat önce

Nevşehir güne karla başladı -Okullar 1 gün tatil edildiNEVŞEHİR - Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi.

Nevşehir güne karla başladı
-Okullar 1 gün tatil edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi.
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah erken saatlerde araç sürücülerine ve vatandaşlar zor anlar yaşatırken günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaflar iş yerlerinin önlerini temizledi. Nevşehir'de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından il genelinde okullar tatil edilirken kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:13 Kaynak: İHA

Nevşehir, Genel
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