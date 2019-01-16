Nevşehir Güne Yoğun Kar Yağışı ile Başladı
32 dakika önce
Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başladıNEVŞEHİR - Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Nevşehir
güne yoğun kar yağışı ile başladı
NEVŞEHİR - Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısının ardından Nevşehir Valiliği
tarafından il genelinde okulların tatil edilmesiyle birlikte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek için çıkan vatandaşlar yürümekten zorluk çekerken sürücüler ise yollarda zaman zaman gitmekte zorluk çekti.
Nevşehir Belediyesi ekipleri ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırımda kar temizleme çalışmalarına başladıkları görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:13 Kaynak: İHA
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