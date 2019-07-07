NEVŞEHİR Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi
56 dakika önce
Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdiNEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:54 Kaynak: DHA
Güzeller, Kapadokya
'yı balonla gezdi
NEVŞEHİR'in Avanos
ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması
'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya
'dan Nanamı Tomıta (26) birinci, İsrail
'i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve Amerikalı Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu. Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanamı Tomıta, Kapadokya'da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim dedi.
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