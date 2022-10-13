İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos ilçesindeki bir ikamet ve bağ evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir haber: Nevşehir'de 1675 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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