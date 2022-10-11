Nevşehir haber! Nevşehir'de denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Nevşehir haber! Nevşehir'de denetimler devam ediyor

11.10.2022 17:32
Nevşehir haber! Nevşehir'de denetimler devam ediyor

Edinilen Nevşehir gelişmesine göre Nevşehir'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 12 bin 506 araç denetlendiNevşehir Emniyet Müdürlüğü, Trafik Birimleri koordinesinde vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 12 bin 506 araç denetlendi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Trafik Birimleri koordinesinde vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 12 bin 506 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Nevşehir polis sorumluluk bölgesinde 25 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken 23'de yaralanmalı kaza oldu. Yaralanmalı kazalarda ise 33 şahıs yaralandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan,20 araç trafikten men edildi.

Denetlemelerde ayrıca, 2 bin 598 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir haber! Nevşehir'de denetimler devam ediyor - Son Dakika

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