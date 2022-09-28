İRANLI SIĞINMACILAR NEVŞEHİR'DE, ÜLKELERİNDEKİ OLAYLARI PROTESTO ETTİ - Son Dakika
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İRANLI SIĞINMACILAR NEVŞEHİR'DE, ÜLKELERİNDEKİ OLAYLARI PROTESTO ETTİ

28.09.2022 14:32

İRAN'ın başkenti Tahran'da örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin (22) ölümü ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Nevşehir'de, İranlı sığınmacılar protesto yürüyüşü düzenledi.

İRAN'ın başkenti Tahran'da örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin (22) ölümü ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Nevşehir'de, İranlı sığınmacılar protesto yürüyüşü düzenledi. Nevşehir'de bir araya gelen İran uyruklu sığınmacılar, Valilik önüne yürüdü. Burada masa üzerine İran'da polis tarafından öldürülen Mahsa Amini'nin fotoğrafı konuldu. Eylemciler masanın altına da bir buket karanfil bıraktı. İranlı sığınmacılar, 'Kadın, Yaşam, Özgürlüğü?, 'İran'ı özgür bırakın' ve 'Lütfen İran'dakileri yönetin' yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan İranlı sığınmacı Shahin Jafarza, 2 hafta önce 22 yaşındaki Mahsa Amini, polis tarafından çok kötü bir şekilde öldürüldü. Neden Suçu sadece ve sadece saçlarının görünmesiydi. O günden itibaren bizim kızlarımız, erkeklerimiz ve gençlerimiz itiraz için sokaklara çıktı. Maalesef onlar da polis tarafından sokaklarda dayak yiyor, hapse giriyor ve öldürülüyor. Bugüne kadar 75 kişi sokaklarda öldürüldü. Bugün bütün dünya İran'ın sesini duymuştur. İran devleti ve polisi, internetle tüm irtibat üstlerini İran üzerinde kapattı. İran'ın sizlerin yardımına ve tüm dünyanın desteğine ihtiyacı var. Mahsa Amini'nin hashtag'i 100 milyonlarca kez internette kullanıldı. Sizler de sosyal medya hesapları üzerinden Mahsa Amini hashtagini paylaşın. Kalbimiz İran için atıyor. Çok üzgünüz. Lütfen İran'ı yalnız bırakmayın dedi.

Göstericiler İran'daki gelişmeleri çeşitli sloganlarla protesto ettikten sonra olaysız dağıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Nevşehir, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İRANLI SIĞINMACILAR NEVŞEHİR'DE, ÜLKELERİNDEKİ OLAYLARI PROTESTO ETTİ - Son Dakika

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