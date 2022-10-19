Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3) - Son Dakika
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Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3)

19.10.2022 17:21
Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3)

Nevşehir haberi: SON 9 YILDA 5'İNCİ KAZANevşehir'in Kapadokya bölgesinde dün sabah rüzgar nedeniyle sert iniş yapan 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu sıcak hava balonundaki 2 İspanyol turistin hayatını kaybettiği, 3 İspanyol turistin de yaralandığı olay, son 9 yılda yaşanan 5'inci kaza olarak kayıtlara geçti.

SON 9 YILDA 5'İNCİ KAZA

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde dün sabah rüzgar nedeniyle sert iniş yapan 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu sıcak hava balonundaki 2 İspanyol turistin hayatını kaybettiği, 3 İspanyol turistin de yaralandığı olay, son 9 yılda yaşanan 5'inci kaza olarak kayıtlara geçti. 20 Mayıs 2013'te Göreme beldesinden havalanan ve sepetinde pilotlarla birlikte 20 yolcu bulunan sıcak hava balonunun kulesine, daha yukarıdan seyreden bir başka balonun sepeti çarptı. 300 metre yükseklikte çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden sıcak hava balonu, Ürgüp İlçesi'nin Ortahisar beldesi yakınlarındaki oteller mevkinde düştü. Sepette bulunan turistlerden 1'i öldü, 16 yolcu da yaralandı. 17 Aralık 2014'te ise Göreme beldesi Karadağ bölgesinde sıcak hava balonu, ters rüzgar nedeniyle zemine sert iniş yaptı. Kazada Çinli turist Tang Yi ile Brezilyalı turistler Ellem Kahelman, Maria Luiza Gomes ve Mariva Rosas hayatını kaybetti. 26 Haziran 2015'te de Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesi Üzengi Vadisi'nde ters rüzgar nedeniyle elektrik tellerine çarpan sıcak hava balonu sert iniş yaptı. Kazada 19 turistten 8'i yaralandı. 9 Nisan 2017'de ise Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesi Üzengi Vadisi yakınlarında inişe geçen sıcak hava balonu yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada Fransız turist Vincent Cavmantat hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

9 YILDA 9 ÖLÜ, 47 YARALIDünkü kazada, İspanyon turistler Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı. Dün yaşanan olay ile son 9 yılda yaşanan balon kazalarında toplam 9 kişi ölürken, 47 kişi de yaralandı.   Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3) - Son Dakika
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