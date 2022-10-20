Son dakika haber... Balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

20.10.2022 13:30

Son dakika haber... Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 turistin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 turistin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ile Dolors Masana'nın (64) cenazeleri, özel bir ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Ankara'ya götürülen cenazelerin, uçakla İspanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan İspanya uyruklu Lourdes Betran Sole (62), tedavisinin ardından taburcu edildi. Aynı ülke uyruklu Maria Mercedes Enrich Riera (55) ve Josefa Gil Franco'nun (68) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kavak beldesinde önceki gün meydana gelen kazada, 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan 2'si hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı. Gözaltına alınan sıcak hava balonu pilotu M.M.A.K. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Devlet Hastanesi, Nevşehir, İspanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Balon kazasında ölen 2 turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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