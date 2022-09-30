Olay, dün merkez ilçeye bağlı Çardak Köyü Çardak İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu hurdaya ayrılıp, kamyonete yüklendi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir haberi... Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma - Son Dakika

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