Nevşehir haberi... Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma - Son Dakika
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Nevşehir haberi... Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma

30.09.2022 13:32
Nevşehir haberi... Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma

Nevşehir haberler: NEVŞEHİR'de Çardak İlkokulu'nda hurdaya çıkarıldığı iddia edilen Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR'de Çardak İlkokulu'nda hurdaya çıkarıldığı iddia edilen Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu için İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Olay, dün merkez ilçeye bağlı Çardak Köyü Çardak İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablosu hurdaya ayrılıp, kamyonete yüklendi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Konunun sosyal medyada paylaşılmasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Okul Müdürü C.A. hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "29 Eylül 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında ilimiz merkez Çardak İlkokulu Okul Müdürünün Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablolarını hurdaya attığı/sattığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. Bahsi geçen okulumuzun kullanıma açılacak olan bölümündeki malzemeler boşaltılırken oluşan, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, tasvip etmediğimiz bazı görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır. Konu hakkında güvenlik birimleri tarafından durum ve şahıslarla ilgili yerinde inceleme yapılmış olup olayla ilgili gerekli tutanaklar tutulmuştur. Ayrıca, olay adli makamlara bildirilmiş olup Müdürlüğümüz tarafından da ivedilikle inceleme soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir haberi... Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir haberi... Nevşehir'de hurdaya çıkarılan Atatürk portresi ve İstiklal Marşı tablosu için soruşturma - Son Dakika
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