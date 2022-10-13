Nevşehir haberi | Nevşehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Nevşehir haberi | Nevşehir'de kaçak içki operasyonu

13.10.2022 14:13
Nevşehir haberi | Nevşehir'de kaçak içki operasyonu

Nevşehir 3. sayfa haberine göre Nevşehir'de ticari amaçlı şarap üretimi yapılarak, piyasaya satıldığı gerekçesi ile 2 şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir'de ticari amaçlı şarap üretimi yapılarak, piyasaya satıldığı gerekçesi ile 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde ticari amaçlı şarap üretimi yapılarak piyasaya kaçak olarak satıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri bir işyeri, bir ikamet ve bir bağ evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda; bin 675 litre şarap, 3 adet sahte viski yapımında kullanılan kit, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir haberi | Nevşehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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