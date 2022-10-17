Nevşehir haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Nevşehir haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

17.10.2022 18:42

Nevşehir habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nevşehir'de temel atma ve toplu açılış töreni ile bazı programlara katılan Varank, Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyelerince karşılanan Varank, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Varank daha sonra Nevşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla sohbet eden Varank, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kasaptan sucuk, fırından kavrulmuş kabak çekirdeği alan Varank, pastaneden aldığı bir tepsi baklavayı vatandaşa ikram etti.

Varank, bir iş yerinden aldığı ayakkabıyı da Vali Becel'e hediye etti.

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Nevşehir haberleri: Bakan Varank, Nevşehir'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu: (2) Nevşehir haberleri: Bakan Varank, Nevşehir'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu: (2) Bakan Varank: 'İnşallah ocak ayında asgari ücret başta olmak üzere sabit gelirlilere dönük hamlelerimizi yapacağız' Bakan Varank: 'İnşallah ocak ayında asgari ücret başta olmak üzere sabit gelirlilere dönük hamlelerimizi yapacağız'
Kaynak: AA

Nevşehir Valiliği, Mustafa Varank, Nevşehir, Becel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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