Nevşehir haberleri: Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir haberleri: Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

19.10.2022 12:05
Nevşehir haberleri: Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Nevşehir gündem haberi | NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde 2 turistin hayatını kaybettiği sıcak hava balonu kazasında gözaltına alınan pilot Moustafa Mohamed Amin Khelidy, tutuklandı.

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde 2 turistin hayatını kaybettiği sıcak hava balonu kazasında gözaltına alınan pilot Moustafa Mohamed Amin Khelidy, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i taburcu oldu, diğer 2'sinin ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından Mısırlı balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen pilot, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Kapadokya, Pilot, Güncel, Son Dakika

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