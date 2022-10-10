Nevşehir haberleri... Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika
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Nevşehir haberleri... Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

10.10.2022 14:57
Nevşehir haberleri... Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir haberleri... Nevşehir (İHA) – Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Nevşehir (İHA) – Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; tüm okul çevreleri, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 109 okul çevresi, 541 şahıs, 48 metruk bina, 6 internet salonu, 3 oyun salonu, 34 kahvehane-cafe, 2 içkili mekan, 5 iddia bayi, 11 büfe ve 75 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan denetlemede ayrıca, 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Türkiye geneli eş zamanlı olarak il merkezi ve 7 ilçede 36 ekip, 140 personel ve 1 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' çerçevesinde; 37 işyeri, 14 park/bahçe, yürüyüş/mesire alanı, 13 metruk bina, 13 okul çevresi, 482 araç kontrol edilirken bin 714 şahıs sorgusu yapıldı.

Yapılan kontroller sonucunda; 12 araca cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir haberleri... Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika

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