Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı - Son Dakika

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
6 saat önce
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektör adaylığı için başvurular alınmaya başladı.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektör adaylığı için başvurular alınmaya başladı.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine rektör ataması yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, başvurularını bugünden itibaren 13 Nisan Pazartesi mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına posta ile ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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