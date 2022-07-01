Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

01.07.2022 16:42
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, üniversitenin tanıtım videosu izletildi, akademisyenlerden oluşan grup müzik dinletisi sundu.

Programda konuşan Vali İnci Sezer Becel, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Mezuniyetin ardından iş hayatına atılacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Becel, şöyle konuştu:

"Hangi şartlar altında olursa olsun, aslında geçmişi hatırlayarak, gelecekle ilgili umutlarımızı da kaybetmeyerek mücadele ettiğimiz takdirde işimiz ve hayatımızda başarılı olmamak için sebep yok. Onun için karamsarlığa kapılmayacağız. Hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. Her biriniz yaşarken türlü türlü zorluklarla karşılaşacaksınız ama bu zorluklar sizin gelecekle ilgili hedeflerinizi ve mücadelenizi aksatmasın. Bilakis sizi daha da hırslandırsın ve azim konusunda teşvik edici olsun."

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin de öğrencilerin aldıkları mezuniyet belgelerinin verilen emeklerin karşılığı olduğunu ifade ederek, başarı diledi.

Konuşmaların ardından eğitim gördükleri fakültelerde dereceye giren öğrencilere, Vali Becel ve Aktekin tarafından teşekkür plaketi ve başarı belgesi verildi.

Bedensel engelli öğrenci mezuniyetini derece ile taçlandırdı

NEVÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 3'üncülükle bitiren bedensel engelli Büşra Ay, sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı. Ay, başarı belgesi ve plaketini Vali Becel'den aldı.

Ay, AA muhabirine, bölümünü başarılı bir netice alarak bitirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bundan sonraki hedefinin yüksek lisans olduğunu kaydeden Ay, şöyle konuştu:

"En baştan beri başarılı bir öğrenci olmak istiyordum. Akademisyenlik alanında ilerlemek için yüksek lisans yapmak istiyorum. Hayatı her zaman kitaplardan öğrendim. En büyük yoldaşım kitaplardı. Akademisyen olarak öğrencilerle buluşmayı hedefliyorum. Bence öğrencilere en büyük öğreti, hiçbir şeyin engel olmayacağı ile ilgili olacaktır. İnsanlar, bilgi olarak bazı şeyleri öğrenebiliyor ama vicdani yönden eksikliklerimiz var. Bilinç altında büyük önyargılarımız var. Bu konuda öğrencilere iyi bir örnek olabileceğimi düşünüyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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