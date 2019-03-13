Son Dakika Haberleri: Nevşehir Halkının Hizmetkarı Olacağız"

Nevşehir Halkının Hizmetkarı Olacağız"

16 dakika önce

AK Parti ?Nevşehir Belediye Başkan Aday Rasim Arı, seçim çalışmaları kapsamında Galericiler Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Nevşehir Halkının Hizmetkarı Olacağız
AK Parti ?Nevşehir Belediye Başkan Aday Rasim Arı, seçim çalışmaları kapsamında Galericiler Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, projeleriyle ilgili bilgi verdi.


31 Mart'ta yapılacak yerel seçime günler kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Arı, seçmenle buluşmaya devam ediyor.


Arı, Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara, kentte gönül belediyeciliğini imar etmek için çalıştıklarını, bu kapsamda vatandaşın gönlüne dokunmaya devam edeceklerini anlattı.


Görüşmelerinde, Nevşehir için 5 ana başlık altında hazırlanan 50 proje ile ilgili detaylı bilgiler aktaran Arı, kenti daha yaşanılabilir ve modern bir kimliğe büründürmek için gayret göstereceklerini belirtti.


Arı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritası olacaktır. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Nevşehir halkının hizmetkarı olacağız. Nevşehir için ekibimizle hep birlikte çalışıyor, gecemizi gündüzümüze katarak şehrimizin geleceği için projeler üretiyoruz. Nevşehirli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Nevşehir'e altın çağını yaşatacağız. Anadolu'nun kadim şehri Nevşehir'in kutlu yürüyüşü inşallah 31 Mart seçimleriyle daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek."

Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde şeffaf belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Politika
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