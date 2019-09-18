Son Dakika Haberleri: Nevşehir iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-ek görüntüyle
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-ek görüntüyle

55 dakika önce

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-EK GÖRÜNTÜYLENEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-EK GÖRÜNTÜYLE

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ölürken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Avanos ilçesi Topaklı köyünde meydana gelen trafik kazasında Musa Kaan Sarıaslan idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç hakimiyetindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Gülhan Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Güler Ulusoy ile Sibel Durna'yı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden Musa Kaan Sarıaslan, Necip Kılıç ve Gülhan Bahar otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-ek görüntüyle

Nevşehir, Avanos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:28:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 2 yaralı-ek görüntüyle
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]