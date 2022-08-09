Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor

09.08.2022 15:07
Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerince son bir hafta içerisinde 7 bin 918 araç sürücüsünün kontrolü yapılırken 17 araçta trafikten men edildi. Ayrıca polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde 15 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken 28 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yaralanmalı trafik kazalarında ise 50 şahıs yaralandı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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