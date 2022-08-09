Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerince son bir hafta içerisinde 7 bin 918 araç sürücüsünün kontrolü yapılırken 17 araçta trafikten men edildi. Ayrıca polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde 15 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken 28 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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