Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni yıl öncesinde yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının yeni yılını kutladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni yıl öncesinde yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının yeni yılını kutladı.


Emniyet Müdürü Artunay, "Nevşehir Halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunması amacıyla, mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve Vatandaşlarımızın Yeni Yılını tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice yıllar diler, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimize sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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