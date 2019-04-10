Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı Seçimi Yapıldı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından İl Genel Meclis Başkanlığı bugün yapılan ilk toplantıda meclis başkanlığı seçimi yaptı.

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından İl Genel Meclis Başkanlığı bugün yapılan ilk toplantıda meclis başkanlığı seçimi yaptı.



31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından İl Genel Meclis Başkanlığı'nda meclis başkanlığı seçimi yapıldı. İl Genel Meclis Başkanlığında yapılan ilk toplantıda AK Parti'den Gürbüz Dinç, MHP'den Haydar Çiftçi ve CHP'den ise Enver Türkmen meclis başkanlığına aday oldu. Yapılan oylama sonrasında ise 14 oy alan AK Parti İl Genel Meclis Başkanı adayı Gürbüz Dinç meclis başkanlığına seçilirken MHP adayı Haydar Çiftçi 3 oy, CHP adayı Enver Türkmen 3 oy ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.



İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen AK Partili Gürbüz Dinç yaptığı açıklamada bundan sonra ben yok biz varız açıklamasında bulunurken Nevşehir'e en iyi hizmet yapabilmek adına çalışacağız dedi. Dinç, " Öncelikle bize bu görevi layık gören İl Başkanımıza, milletvekillerimize, parti teşkilatlarımıza ve Nevşehir halkına teşekkür ediyorum. İnşallah göreve başlamamızdan itibaren vatanımız için, milletimiz için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Bundan sonra hak ne ise doğru ne ise her zaman onun yanında olacağız. AK Parti sandalye sayısı 14 tane, MHP sandalye sayısı 3 tane ve CHP sandalye sayısı 4 tanedir. Bundan sonra burada hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde MHP'li kardeşlerimiz ile yola devam edeceğiz. Buradan ben yok biz varız. Bu memleket için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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