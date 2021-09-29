Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti NEVÜ'yi ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık, beraberindeki heyet ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Saltık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ekip sorumlusu Abdullah Çiftçi ve diğer ekip üyeleri ile Aktekin'i makamında ziyaret etti.

Merkezin çalışmaları hakkında Aktekin'e bilgi veren Saltık, üniversite ile ortak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüşlerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür eden Aktekin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok alanda ortak proje ve çalışma yürüttüklerini, eğitim, seminer, konferans ve diğer alanlarda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.