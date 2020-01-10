Nevşehir İl Müftülüğünden Cuma namazı açıklaması - Son Dakika
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Nevşehir İl Müftülüğünden Cuma namazı açıklaması

7 saat önce

Nevşehir İl Müftülüğü bir gazetede çıkan Nevşehir'de Cuma namazları kısalıyor mu başlıklı habere cevap verdi.

Nevşehir İl Müftülüğünden Cuma namazı açıklaması, System.String[]

Nevşehir İl Müftülüğü bir gazetede çıkan Nevşehir'de Cuma namazları kısalıyor mu başlıklı habere cevap verdi.


Bir gazetede çıkan Nevşehir'de bulunan bazı camilerde son bir yıldır Cuma namazında imam efendi farzdan sonra Cuma'nın sünnetini kılmakta ve tesbihata geçmektedir haberine cevap verdi. Gazetede çıkan haber sonrasında ise Nevşehir İl Müftülüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Müftülükten yapılan açıklamada, "Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört (4)rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır.(Kasani. Bedai 1.269) İmam-ı Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır.(Kasani Bedai 1.285) Bu uygulamaya göre Cuma namazı farz ve sünnetleri ile on iki rekattır. İlimizinde dahil olduğu bazı illerde buna ilaveten dört rekat da Zuhr-i Ahir (kılınamayan son öğle namazı) adında namaz kılınmaktadır. Bazı illerimizde ise Zuhr-i Ahir namazı kılınmamaktadır. Uygulamadaki bu farklılık; Cuma namazının bir Belde'de bir camide kılınması gerektiği görüşü ile şehirlerin büyümesinden dolayı farklı camilerde Cuma namazının kılınabileceği ve hepsinin de sahih olacağı görüşündeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Cuma namazına dahil olmadığını bilerek bu namazı kılmakta bir sakınca söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Gazeteler, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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