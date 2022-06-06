Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı

06.06.2022 13:19

Nevşehir İl Özel İdaresi, yeni iş sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Nevşehir İl Özel İdaresi, yeni iş sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleştirilen programa telefonla katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, personele kolaylıklar diledi.

Nevşehir halkına selam ve sevgilerini ileten Soylu, "İl Özel İdaremizin bismillah diyerek başlayacağı bu yıl ki yolculuğunun milletimize, Nevşehir'imize, hizmet bekleyen köylerimize, köylülerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Programda konuşan Vali İnci Sezer Becel de İl Özel İdaresinin kurumsal yapısıyla şehrin lokomotif kurumlarının başında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi güçlü kadrosuyla şehrin dağında taşında alın teri bulunan bir kurumdur. İl Özel İdaresi, görünmez kahramanların destekleriyle, araç parkıyla adeta sahada gücüne güç katmaktadır. Nevşehir'in yüzölçümü büyük, ilimizde nüfusumuzun yüzde 85 oranı asfalt yol kullanıyor. Bu kapsamda asfalt yol standartlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da yeni iş sezonunda çeşitli projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Kurum olarak teknik kapasite ve ekip anlamında yeterli donanıma sahip olduklarını bildiren Duru, "İl Özel İdare olarak, köylerimize su sayacı, halı sahalar, parklar başta olmak üzere modern yaşamın gereksinimi olan hizmetleri götürmeye devam ediyoruz. Gözünü budaktan esirgemeyen, her sorunun üzerine giden bir kurumuz." değerlendirmesini yaptı.

Programın sonunda, protokol ve katılımcılar iş makinelerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı
Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı
Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı
Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir İl Özel İdaresi sezon açılışına telekonferans sistemiyle bağlandı İçişleri Bakanı Soylu, Nevşehir İl Özel İdaresi sezon açılışına telekonferans sistemiyle bağlandı Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Nevşehir İl Özel İdaresi, Süleyman Soylu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:27:15. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir İl Özel İdaresi yeni iş sezonunun açılışını yaptı - İçişleri Bakanı Soylu, törene telefonla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement