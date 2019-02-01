Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in 298 Bin 339 Nüfusu Olduğu Açıklandı

Nevşehir'in 298 Bin 339 Nüfusu Olduğu Açıklandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir'in 2018 Aralık nüfusunun 298 bin 339 olduğu açıklandı.

Nevşehir'in 298 Bin 339 Nüfusu Olduğu Açıklandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir'in 2018 Aralık nüfusunun 298 bin 339 olduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Aralık 2018 adrese dayalı nüfus kayıt adresine göre Nevşehir'in nüfusunun 298 bin 339 olduğu açıklandı. Açıklanan nüfusa göre Nevşehir nüfusunun 150 bin 901'ini kadınlar oluştururken 147 bin 438'ini ise erkekler oluşturdu.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfus sayılarına göre ise Aksaray'ın 412 bin 172, Niğde'nin 364 bin 707, Kırşehir'in241 bin 868 ve Kırıkkale'nin ise 286 bin 602 nüfusunun olduğu belirtildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Aralık, Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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