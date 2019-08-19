Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu...
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu...

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu..., System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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