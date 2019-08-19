Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu...
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:30 Kaynak: AA
'in Acıgöl
ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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