Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı - Son Dakika
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Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı

01.08.2022 14:39
Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada H.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratını alındı. Şahsın evinde yapılan adli aramada bahçesinde 400 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

400 kök kenevir bitkisi Jandarma ekiplerince imha edilirken H.K. isimli şahıs da gözaltına alındı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Nevşehir, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı - Son Dakika
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