Edinilen bilgiye göre; Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada H.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratını alındı. Şahsın evinde yapılan adli aramada bahçesinde 400 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Nevşehir, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı - Son Dakika

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