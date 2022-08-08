Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

08.08.2022 17:03
Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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