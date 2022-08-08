Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı - Son Dakika

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