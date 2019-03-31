Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in Derinkuyu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Nevşehir'in Derinkuyu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

59 dakika önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bülent Aksoy kazandı.

Nevşehir'in Derinkuyu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bülent Aksoy kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Aksoy 2 bin 955, CHP adayı Mustafa Erdem 2 bin 661, MHP adayı Gültekin Oğuz 722 oy aldı.

-Aksoy'un öz geçmişi-

Aksoy, 1972 yılında Derinkuyu'da doğdu. İlkokulu Derinkuyu ilçesinde, orta ve lise tahsilini Nevşehir İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Aksoy, 1993-1995 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Derinkuyu temsilciliği, 1997-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı, 2001-2008 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Aksoy, 30 mart 2014 yerel seçimlerinde Derinkuyu Ak Parti Belediye başkan adayı oldu.

Aksoy, evli ve üç çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Bülent Aksoy, Nevşehir, AK Parti, Derinkuyu, Güncel
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