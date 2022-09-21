Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

21.09.2022 20:56

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde- Ankara Otoyolu Yazıhüyük beldesi sınırlarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen PC 486 plakalı tıra, dolu nedeniyle yavaşlayınca AX 9376 ME plakalı otomobil çarptı.

W 35315 K plakalı otomobilin de bu araçlara çarptığı kazada, Rahime G, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Emik D, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'dan bilgi aldı.

Becel, gazetecilere, yaralılardan durumları ağır olanların bulunduğunu belirterek, "Tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç tıra çarpıyor. Tır sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor ve kaza yapan araca çarpıyor. Nevşehir Devlet Hastanemizde 3 yaralı bulunuyor. Özel hastanelerde de 3 yaralı var. Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralıların üçünün durumu ağır, diğerleri iyi. Yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşımız için başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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